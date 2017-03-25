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بالصور.. برج القاهرة يشارك في "ساعة الأرض".. والأهرامات تلغي الاحتفالية

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مصراوي Masrawy

الأهرامات تلغي الاحتفالية (1)الأهرامات تلغي الاحتفالية (1)

الأهرامات تلغي الاحتفالية (2)الأهرامات تلغي الاحتفالية (2)

الأهرامات تلغي الاحتفالية (3)الأهرامات تلغي الاحتفالية (3)

برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (1)برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (1)

برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (2)برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (2)

برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (3)برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (3)

برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (4)برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (4)

برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (5)برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (5)

برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (6)برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (6)

برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (7)برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (7)

برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (8)برج القاهرة يشارك في ساعة الأرض (8)

كتبت - نسمة فرج:
تصوير - علاء القصاص ومحمود أبو ديبة:

شارك برج القاهرة، في مبادرة "ساعة الأرض" اليوم السبت، لإطفاء الأنوار ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع في حماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

وقرر مسؤولو برج القاهرة، إطفاء الأنور لمدة ساعة، في الوقت الذي ألغت فيه منطقة أهرامات الجيزة المشاركة في الاحتفالية، واستمرت عروض الصوت والضوء في العمل.

و"ساعة الأرض"، حدثٌ عالمي سَنوي من تَنظيم الصندوق العالمي للطبيعة، يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتَمعات ومُلّاك المنازل والشَرِكات على إطفاء الأضواء، والأجهزة الإلكترونية، غير الضرورية لمدة ساعةٍ واحدة من الساعة 8:30 حتّى 9:30 أخر سبت من شهر مارس، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.

يأتي ذلك بهدف توفير استهلاك الطاقة ورفع الوعى بظاهرة التغيرات المناخية ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع فى حماية البيئة من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة.

وتشارك عدة مناطق سياحية في حملة "ساعة الأرض"، وهيّ: القلعة ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي وبعض المعابد الأثرية بالأقصر كالكرنك وبعض الفنادق الكبرى"، فضلا عن مشاركة الجهات المختلفة والمجتمع المدني والأفراد.

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