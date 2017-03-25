التعليم تقرر التحقيق في واقعة رقص مدير مدرسة على أنغام المهرجانات

كتبت-ياسمين محمد:

قررت عزة شعبان، مدير عام المعاهد القومية، إرسال لجنة إلى إحدى معاهد منطقة المعادي، للتحقيق في "فيديو"، منتشر لمدير المدرسة يرقص على أنغام المهرجانات الشعبية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "فيديو" يظهر مدير مدرسة يرقص داخل مدرسته، برفقة بعض ممثلي إحدى شركات السمن، على أنغام المهرجانات الشعبية، فيما يتواجد الطلاب في فنلء المدرسة يشاهدون الحفل.

وأوضحت شعبان في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الأمر له جانبين أحدهما الدعاية لإحدى شركات بيع السمن، وهو أمر لا يخضع للقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، والثاني هو الخروج عن المعايير التربوية، بقيام إحدى مديري المدارس بتعطيل اليوم الدراسي والرقص على أنغام المهرجانات.

وأكدت مدير عام المعاهد القومية، خلال تصريحات صحفية، أنه سيتم التحقيق في الواقعة من خلال لجنة متابعة من المعاهد القومية، وأخرى من وزارة التربية والتعليم، لاتخاذ الاجراءات القانونية، التي قد تصل إلى استبعاد مدير المعهد القومي.