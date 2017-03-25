بدون معاناة.. مشروب طبيعي للتخلص من حصوات الكلي

شيماء مصطفى

التخلص من حصوات الكلى أمر يصعب التخلص منه، ويعاني المريض من الآلام التي قد تستمر معه لأيام عديدة، ولا يجد مفرا من تلك الآلام المزعجة، والعقاقير الطبية تأتي بنتيجة ولكن بعد فترة طويلة.

ونشر موقع "بولد سكاي"، مشروب فعال نصح به أطباء الطب البديل، وهو من مكونات طبيعية لا تشكل خطورة على الجسم.

المكونات:

زيت زيتون.

الليمون.

الفلفل.

الماء.

الطريقة:

ضع المكونات كلها على النار حتى الغليان.

تناول المشروب يوميا لمدة أسبوع.

ويعمل المشروب على تفتيت حصوات الكلي، علاوة على قدرته على إعادة تنشيط الكلي، وزيادة قدرتها، بالإضافة إلي أنه يزيد من الفيتامينات والمعادن إلي الجسم.

المصدر :صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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