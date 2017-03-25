رغم رفضه الحضور للبرلمان.. نواب «الدفاع والأمن القومي» يزورون «مميش»

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في 23 يناير الماضي انتفض أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لعدم حضوره لمقر مجلس النواب في أحد اجتماعات اللجنة، إلا أنه حتى كتابة تلك السطور لم يحضر لأحد اجتماعات البرلمان، بل منذ 3 أيام وبالتحديد 22 مارس الجاري، ذهب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي لزيارة مقر الهيئة بالإسماعيلية.

خلال اجتماع سابق للجنة النقل رفض النواب «تجاهل هيئة قناة السويس للبرلمان»، مؤكدين أنه «لا يوجد أحد كبير على مجلس النواب»، وتمسكوا بحضور الفريق مهاب مميش شخصيًا إلى اللجنة، لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بنظام تشغيل السفن بقناة السويس، وأنهم كنواب يعملون لصالح الدولة ولا يقبلون أي إجراء يعمل على ضرب الاستثمار في مصر.

لم يذهب مميش لكنه استقبل لجنة الدفاع والأمن القومي أثناء زيارتها الميدانية إلى محافظة الإسماعيلية، برئاسة النائب كمال عامر رئيس اللجنة، الأربعاء الماضي، وزار النواب مبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس.

لم يكن مميش المسؤول الوحيد الذي تجاهل الذهاب للبرلمان، فوزير الصحة الدكتور أحمد عماد يتجاهل طلبات كثيرة للنواب بالحضور، كذلك وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار الذي يرسل مساعديه ولا يحضر بنفسه، وأغلب الوزراء يرسلون نوابهم بدلا من الحضور بأنفسهم.

وأجلت أكثر من لجنة اجتماعاتها بسبب تغيب الوزراء عن حضور تلك الاجتماعات والتي كثيرًا ما تكون خاصة بقضايا ملحة، مثل سعر الدواء أو قانون التأمين الصحي.