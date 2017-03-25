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جدول أعمال «مكثف» لخارجية البرلمان.. مناقشة 6 طلبات إحاطة وسؤال هذا الأسبوع

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جدول أعمال «مكثف» لخارجية البرلمان.. مناقشة 6 طلبات إحاطة وسؤال هذا الأسبوع جدول أعمال «مكثف» لخارجية البرلمان.. مناقشة 6 طلبات إحاطة وسؤال هذا الأسبوع

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أعلن النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، عن النشاط المكثف للجنة العلاقات الخارجية خلال الأسبوع المقبل، حيث ستعقد اللجنة ثلاث اجتماعات تناقش من خلالهم ست طلبات إحاطة وسؤال موجهين لوزيري الخارجية والهجرة.

وينعقد الاجتماع الأول الساعة الحادية عشرة من صباح غد الأحد الموافق لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد فؤاد بشأن عدم صرف البعثات الدبلوماسية والتجارية، التى تمثل ببعض الدول بالخارج للمستحقات المالية الخاصة بهم منذ فترة تصل إلى أربعة أشهر تقريباً، وطلب إحاطة مقدم من النائب طارق الخولى بشأن مشروع قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية والمقدم من أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي.

وينعقد الاجتماع الثاني الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين، وذلك لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة غادة عجمى بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء لتنظيم الضوابط الخاصة بنقل جثامين المتوفيين من المصريين بالخارج، والسؤال المقدم من النائبة نانسى نصير بشأن دور  وزارة الخارجية فى اختيار الملحق الثقافى والتجارى والإعلامى بالسفارات خارج مصر.

وينعقد الاجتماع الثالث الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء، ذلك لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة نانسى نصير بشأن استمرار تجاهل لقضايا المصريين بالخارج بعدم إدراجها بالتقرير النصف سنوى لأداء الحكومة، وطلب إحاطة مقدم من النائبة نانسى نصير بشأن عدم الانتهاء من قاعدة بيانات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وطلب إحاطة مقدم من النائبة غادة عجمى بشأن بروتوكول وزارة الهجرة بخصوص نقل جثامين المصريين بالخارج.

وكان النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الاخارجية قد تقدم فى 29 من يناير الماضى بطلب إحاطة بشأن مشروع قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية والمقدم من أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي.

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