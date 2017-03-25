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نقيب الصحفيين عن حبس قلاش: «كويس Yن الحكم مع إيقاف التنفيذ»

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نقيب الصحفيين عن حبس قلاش: «كويس Yن الحكم مع إيقاف التنفيذ» نقيب الصحفيين عن حبس قلاش: «كويس Yن الحكم مع إيقاف التنفيذ»

التحرير

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علق عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على الحكم القضائي بحبس النقيب السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة السابق خالد البلشي، والعضو الحالي جمال عبد الرحيم، سنة مع إيقاف التنفيذ، "نحترم أحكام القضاء وكنت أتمنى البراءة".

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج عين على البرلمان، المذاع على قناة الحياة "الميزة الوحيدة في الحكم هي عدم خضوع الزملاء للحبس من خلال إيقاف التنفيذ".

وأكد النقيب أن النقابة تدافع عن الزملاء حتى إثبات البراءة النهائية، من خلال مراحل التقاضي الأخرى، موضحا أن هناك اجتماع طارئ لمجلس النقابة، غدا الأحد، لبحث كيفية دعم ومساندة الزملاء الصحفيين خلال الفترة المقبلة لحين إثبات براءتهم.



 

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التحرير

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