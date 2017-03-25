«التحرير» تكشف «لماذا أجبر موكب رئيس الوزراء على تغيير خط سيره»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

سادت حالة من الفوضى المرورية مساء اليوم السبت بمنطقة العتبة والموسكى، تسببت فى تغيير خط سير موكب رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ما أدى إلى حالة من الفزع بين المتواجدين بمنطقة العتبة؛ نتيجة للإجراءات الأمنية المفاجئة التى أعقبت قرار تغيير خط سير رئيس الوزراء.

وأوضح مصدر أمنى، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن في أثناء قدوم موكب رئيس الوزراء من منطقة وسط العاصمة أعلى كوبرى الأزهر ومنه إلى شارع صلاح سالم فى اتجاه منزله، اضطر نتيجة الزحام المرورى وشلل حركة السيارات أعلى كوبرى الأزهر، بمنطقة العتبة، إلى تغيير خط سيره فى ثوان معدودة، بعدما تبين استحالة مروره أعلى الكوبرى، وتم التنبيه على ضباط المرور والخدمات الأمنية بخط السير الجديد لموكب المهندس شريف إسماعيل، على أجهزة اللاسكلى، ما تسبب فى خلق حالة من الحذر والترقب بين ضباط المرور، بمنطقة العتبة والموسكى.

وأضاف المصدر أن موكب إسماعيل وبعد قدومه من منطقة وسط البلد اضطر للسير أسفل كوبرى الأزهر- نتيجة للفوضى المرورية أعلاه - مرورا بمنطقة العتبة والموسكى ومنه إلى شارع بورسعيد تمهيدا للانتقال لشارع صلاح سالم.

يذكر أن المتبع في سير المواكب الرسمية التنسيق بعناية فائقة فيما بين كافة الأطراف، للمرور بموكب الرجل الثانى بالدولة بعد رئيس الجمهورية، بسلام وهدوء، بعد غلق الإشارات المرورية فى الطريق المقرر لرئيس الوزراء سلوكه، وكذا فتح وإزالة أية حواجز أمنية من المفترض أن تعوق خط سير الموكب.