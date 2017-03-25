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«جمال لم يكن معهم».. الديب: هؤلاء استقبلوا مبارك في «فيلا مصر الجديدة»

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«جمال لم يكن معهم».. الديب: هؤلاء استقبلوا مبارك في «فيلا مصر الجديدة» «جمال لم يكن معهم».. الديب: هؤلاء استقبلوا مبارك في «فيلا مصر الجديدة»

التحرير

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هاجم فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وسائل الإعلام بسبب نشرها أخبارا كاذبة عن مبارك: "مش مكسوفين وهما بيقولوا خبر كاذب وكاتبين انفراد ومصادر".

وأضاف الديب، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "كفاية بقى وقولوا الصدق"، نافيا مغادرة مبارك المستشفى في موكب كبير من السيارات، مثلما تداول البعض.

وتابع: "مبارك لا يزال يحتاج للعلاج.. والسيدة قرينته ونجله علاء وحفيده عمر كانوا فقط في استقباله، ولم يكن هناك أي ضيوف آخرين".

يشار إلى أن تقارير إعلامية عديدة تطرقت إلى أن "جمال" نجل الرئيس مبارك كان ضمن مستقبليه في "فيلا الجديدة"، بعد قرار إخلاء سبيله، الذي تم تنفيذه، أمس الجمعة.

واستكمل: "مبارك تناول الإفطار فول وطعمية وعسل نحل، فور وصوله لمنزله، ثم خلد للراحة لأنه كان يبدو عليه الإجهاد".

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