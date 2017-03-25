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دعاية تبادلية بين شرم الشيخ وجورجيا للترويج للسياحة العلاجية

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دعاية تبادلية بين شرم الشيخ وجورجيا للترويج للسياحة العلاجية دعاية تبادلية بين شرم الشيخ وجورجيا للترويج للسياحة العلاجية

التحرير

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التقى خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، ألكسندر نالباندوف، سفير جورجيا بالقاهرة، على هامش فعاليات مؤتمر" والسياحة العلاجية"، والذي استمرت جلساته لليوم الثالث على التوالي.

وناقش اللقاء، سبل تفعيل البروتوكول الموقع بين البلدين، وزيادة عدد الرحلات الجوية بين تبليسي عاصمة جورجيا، وشرم الشيخ، وتم وضع ومناقشة أفكار ورؤى لتنشيط السياحة بين البلدين.

وأبدى السفير الجورجي، استعداده التام للتعاون مع المحافظة في هذا المجال،كم تم الاتفاق على إقامة ميدان بتبليسي عاصمة جورجيا باسم شرم الشيخ، فضلا عن وضع برامج للسياحة العلاجية التكاملية.

وجرى الاتفاق على استكمال برامج العلاج التي تتم بجورجيا داخل جنوب سيناء والعكس، في إطار تبادل الوفود وتنشيط السياحة العلاجية، وتم الاتفاق أيضا على دعاية تبادلية بين الجانبين شرم الشيخ وتلبيسي، للترويج للسياحة العلاجية في كل من جورجيا ومصر.

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