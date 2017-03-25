4 أسباب وراء وجود بطاقات التموين الورقية مع المواطنين

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كشف وزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحى عن أسباب وراء استمرار وجود البطاقات التموينية الورقية تستخدم حتى الآن كبديل عن الإلكترونية أو إيصالات ورقية بديل عن البطاقة، وعلى رأسها؛ تلف البطاقة، وثمن استصدار بدل الفاقد.

وأضاف مصيلحى أن من الأسباب أيضا حالات الفصل الاجتماعى من الأسر، فضلا عن وجود أسر ليس لديها بطاقة من الأساس، وتصرف فقط الخبز، إلى جانب ضياع البطاقة وعمل محضر، ومن ثم يتم صرف العيش بإيصال أيضا لحين استخراج بطاقة إلكترونية أخرى.

وأكد الوزير أنه قبل 10 أيام فى ظل أزمة تخفيض عدد أرغفة الخبز من الكارت الذهبي، كان قد رصد 302 ألف بطاقة ووجه بالتعامل معها بنهاية مارس، وحتى الخميس الماضى تم إصدر وتوزيع 301 ألف بطاقة على المدريات، ولا زال الجميع يعمل لإنهاء أزمة البطاقات واستصدار الباقى منها، مؤكدا أن هذه الأزمة ستنتهى تماما خلال 60 يوما، ولن تكون هناك أية مشاكل بالبطاقات التموينية.​