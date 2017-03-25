وفاة والد زوجة «محمد صلاح».. وعمدة القرية يكشف أسباب الوفاة

شيماء مصطفى

توفى اليوم «محمد صادق» والد زوجة محمد صلاح، لاعب المنتخب المصرى، والمحترف في صفوف نادي روما الإيطالى، والمقيم بقرية نجريج مركز بسيون في الغربية.

وأكد «ماهر شتية»، عمدة قرية نجريج، أن والد زوجة محمد صلاح، يعمل سكرتير مدرسة نجريج الابتدائية التابعة لإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية، وتوفى اليوم بعد صراع مع المرض.

لافتا إلى أن الجنازة ستكون عقب صلاة المغرب، ومن المنتظر حضور اللاعب محمد صلاح، خاصة أنه في القاهرة اليوم ضمن صفوف المنتخب الوطنى لأداء مباراة ودية أمام منتخب توجو يوم الثلاثاء القادم.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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