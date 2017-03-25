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إصابة 18 شخصا بسبب "السلالم المتحركة" في هونج كونج

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إصابة 18 شخصا بسبب "السلالم المتحركة" في هونج كونج إصابة 18 شخصا بسبب "السلالم المتحركة" في هونج كونج

مصراوي Masrawy

إصابة 18 شخصا بسبب السلالم المتحركة في هونج كونج

بكين - (أ ش أ)

أصيب 18 شخصا على الأقل بعد ظهر، اليوم السبت، عندما توقف سلم متحرك في أحد المراكز التجارية في هونج كونج فجأة ثم تحرك بسرعة مضاعفة عكس اتجاهه.

وأظهرت لقطات صورها شهود عيان السلم بين الدورين الرابع والثامن والذي يبلغ طوله 45 مترا وهو صاعد بمجموعة كبيرة من رواد المركز التجاري، ثم فجأة يعكس اتجاهه ويبدأ فى النزول بهم بسرعة شديدة مما يؤدى إلى فقدانهم لتوازنهم وسقوطهم علي أرضيته المتحركة.

ونقلت الإذاعة المحلية عن أحد المصابين قوله إن السلم كان يتحرك "بسرعة مضاعفة". وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى يطلق عليه "لانجهام بليس" وتم نقل المصابين، وهم 14 سيدة وأربعة رجال، إلى المستشفيات القريبة، حيث يعانى احدهم من إصابات خطيرة فى الرأس، ووفقا لما ذكرته الشرطة.

ونقلت الإذاعة عن خبير فى صيانة السلالم المتحركة قوله إن مثل هذا النوع من الحوادث نادرا ما يحدث في هونج كونج، وعزا الواقعة إلى عطل فى منظومة عمل السلالم.

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مصراوي Masrawy

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