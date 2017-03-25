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مشاورات مصرية بريطانية حول الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي

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مشاورات مصرية بريطانية حول الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي مشاورات مصرية بريطانية حول الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي

مصراوي Masrawy

الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي

القاهرة - (أ ش أ)

قام المبعوث البريطاني للقرن الإفريقي نيكولاس كاي بزيارة إلى القاهرة أجرى خلالها مشاورات حول الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، والإعداد لمؤتمر لندن حول الصومال الذي تستضيفه العاصمة البريطانية خلال شهر مايو القادم بمشاركة مصرية.

وصرح السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم السبت، بأن زيارة المسئول البريطاني تأتي في إطار الحرص على التشاور مع الأطراف الفاعلة في منطقة القرن الإفريقي وبصفة خاصة في الصومال، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر لندن المقبل.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى وضع خارطة طريق جديدة للتعامل مع المسألة الصومالية خلال المرحلة المقبلة على المستويات السياسية والأمنية والتنموية خاصة في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في الصومال الشقيق.

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