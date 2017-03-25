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كارثة.. هذا ما يحدث عند غلي الماء مرتين لإعداد الشاي!

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كارثة.. هذا ما يحدث عند غلي الماء مرتين لإعداد الشاي! كارثة.. هذا ما يحدث عند غلي الماء مرتين لإعداد الشاي!

وجه خبير بريطاني تحذيرا من خطورة غلي الماء اللازم لإعداد كوب من الشاي مرتين، وذلك على الرغم من الاعتقاد السائد بأن غلي الماء أكثر من مرة أحد أسباب تحسين مذاق الشاي.
 
وبحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية قال ويليام جورمان رئيس رابطة الشاي والمشروبات البريطانية إن غلي الماء لأكثر من مرة أمر خطير يضر بصحة الإنسان حيث أنه يتسبب في خفض نسبة الأوكسجين والنيتروجين في الماء الذي يتم إعداد الشاي منه، ودافع جورمان في الوقت ذاته عن استخدام الميكروويف لإعداد الشاي.
 
ونصح جورمان من يضطر إلى إعادة تسخين المياه بأن يضعها في جهاز الميكروويف مدة تتراوح بين 15 إلى 20 ثانية، حيث أن هذه الطريقة لن تؤثر على تناقص معدلات الأكسجين والنيتروجين في الماء كما أنها ستحفظ نكهة الشاي.
 
وعادة ما يضطر الناس إلى إعادة غلي الماء المتبقي في الغلايات أكثر من مرة بعدما يبرد ويحتاجون لإعداد كوب آخر، إلا أنه سلوك خطير صحيًا يجب تفاديه بتجديد المياه مع كل مرة، بحسب الخبير البريطاني.
 
المصدر : مصراوى

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