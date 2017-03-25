بالصور.. تلميذ يقطع عنق زميله في فناء المدرسة بزجاجة لهذا السبب

شهدت احد مدارس محافظة البحيرة حادث غير متوقع، حيث تقدم والد أحد التلاميذ بالصف الثاني الابتدائي محضرا ضد زميل نجله يتهمه فيه بإحداث قطع غائر في عنق ابنه بطول 15 سم مستخدما زجاجة مكسورة، مما تسبب في 37 غرزة في رقبة ابنه.

حيث أفادت أقوال التلميذ المجني عليه “إبراهيم محمد يونس، 9 سنوات” في المحضر المحرر برقم 9052 جنح مركز دمنهور، أن أثناء أداء امتحان الميد تيرم في مادة التربية الدينية تفاجئ بزميله ويدعى “زياد” يخطف ورقة الإجابة منه، وينقل محتواها إلى ورقته.

وتابع إبراهيم أنه اعترض على تلك الطريقة فهدده زميله، وبعد انتهاء الامتحان تتبعه في فناء المدرسة واعتدى عليه بزجاجة مكسورة مما تسبب في جرح عنقه، وأضاف والده أن المدرس لم يفعل أي شئ لابنه الذي اشتكى من تهديد زميله له أثناء الامتحان، مشيرا إلى أن إبراهيم ظل يجري بعد التعدي عليه وهو لا يشعر بنزيف الدماء حتى فقد وعيه، ثم نقل إلى الصيدلية بواسطة أحد أولياء الأمور، وعندما علمنا بالخبر توجهنا به لمستشفى دمنهور العام.

المصدر :مصرفايف