قصة أول مشهد «محرج» وموقف كوميدي مع صديقه.. «سليمان عيد» يستعيد ذكرياته

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حل الفنان سليمان عيد ضيفًا على برنامج "عيش الليلة"، مع الفنان أشرف عبد الباقي، على قناة "دي إم سي"، وتطرق خلال الحوار للحديث عن الكثير من جوانب حياته الشخصية، ونرصد أبرز تصريحاته خلال التقرير التالي.

أول قصة حب في حياته

كشف الفنان سليمان عيد عن أول قصة حب في حياته، منذ أن كان في الصف الأول الابتدائي، على حد قوله.

وقال "عيد" إن تلك الطفلة "حبيبته" كانت وقتها في الصف الخامس الابتدائي، وكانت تمر من تحت شباك منزله كل يوم بعد عودتها من المدرسة، وكان ينظر إليها ويبتسم وهي تبادله الابتسامة، واستمر الأمر لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه لم يقم بأي خطوة إضافية للتقرب منها.

لم يستمر هذا الحال طويلًا فترة، ولكنه قام بأرسل ورقة مكتوب فيها كلمة "بحبك"، ولكنه فوجئ بعدها بأنها تزوجت، مشيرا إلى أنه لا يزال يحبها إلى اليوم.

موقف كوميدي

روى "عيد" موقف كوميدي حدث له مع أصدقائه، مشيرًا إلى أنه كان يمتلك شقة منفردة يجمع فيها أصدقاءه من أجل المذاكرة، وأن والدته قامت بشراء ثوب كامل بلون واحد من القماش وقامت بتفصيل 12 بيجامة لأصدقائه، مضيفًا: "واحد صاحبي كان جايلي يوم وقلع هدومه عشان يلبس البيجامة بس ملاقهاش، فجالي البيت التاني كنت نايم وأخويا قاله نايم، وفي الآخر ماكنش واخد باله إنه جالي البيت وماشي في الشارع من غير هدوم".

تفاصيل أول مشهد

حكى "عيد" تفاصيل أول مشهد قام به في حياته، كان أمام المخرجة إنعام محمد على، حيث وقع عليه الاختيار وهو طالب في السنة الأولى من المعهد، ليقوم بمشهد صامت، وكان عبارة عن دخولة بـ"صينية شربات" لحوالي 25 فرد، وكان دوره كخادم لدى الفنان الراحل، صلاح قابيل، وأعاد وقتها المشهد 16 مرة لأنه لم يستطع أن يمسك جيدًا بالصينية.

"أما براوه"

قال الفنان سليمان عيد إنه يحب الاستماع إلى صوت الفنانة نجاة الصغيرة وخاصة أغنية "أما براوه"، ثم قام بغنائها بصوته، وحاز إعجاب الكثيرين.

"أهلي صعايدة.. ومكانوش عاوزني أمثل"

قال "عيد" إنه تخرج من معهد الفنون المسرحية، وإن أهله وقتها كانوا رافضين لدخوله الوسط الفني، مضيفًا: "أهلي صعايدة ومكانوش عاوزني أمثل"، ولكن عندما علم أهله بأنه "لا يفقه شيء في المحاسبة" وافقوا على دخوله مجال التمثيل.