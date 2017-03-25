إعادة فتح الجامعة الأمريكية في أفغانستان بعد أشهر من تعرضها للهجوم

كابول - (د ب أ):

أعيد فتح الجامعة الأمريكية في أفغانستان اليوم السبت بعد سبعة أشهر من تعرضها لهجوم من جانب طالبان أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وجاء في بيان للجامعة إنها تستأنف أعمالها " بفعاليات للارشاد الطلابى من 25 إلى 27 مارس ليبدأ الفصل الدراسي الربيعى يوم 28 مارس " .

وبحسب الجامعة، تم إدخال "تعزيزات أمنية كبيرة وتنفيذ تطويرات أمنية رئيسية".

ووقع الهجوم في أغسطس من العام الماضي بهجوم انتحاري وهجوم اخر نفذه شخصان مسلحان بأسلحة آلية وقنابل.

وقالت زبيدة أكبر، مديرة شؤون الاتصالات بالجامعة إن "إدارة الجامعة الأمريكية في أفغانستان اتخذت كل الخطوات اللازمة لضمان أن الجماعة ستكون قادرة على توفير بيئة سالمة وآمنة".

ولقي سبعة طلاب وأستاذ واحد وثلاثة من رجال الشرطة واثنان من ضباط الأمن حتفهم في الجامعة بينما قتل موظف في مدرسة مجاورة. وقالت الحكومة ان 35 شخصا اصيبوا في الهجوم.