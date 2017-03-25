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دي ميستورا يدعو روسيا وإيران وتركيا وقف العنف في سوريا

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دي ميستورا يدعو روسيا وإيران وتركيا وقف العنف في سوريا دي ميستورا يدعو روسيا وإيران وتركيا وقف العنف في سوريا

مصراوي Masrawy

المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا

موسكو - (أ ش أ)
أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن الأخير طلب، اليوم السبت، من الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا اتخاذ خطوات بشأن وقف التصعيد الأخير للعنف في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، ذكر بيان صادر عن مكتب دي ميستورا أن "المبعوث الأممي إلى سوريا وجّه رسالات إلى الخارجية الإيرانية والروسية والتركية بشأن تصعيد العنف الأخير في سوريا.. وطلب من الدول الثلاث الضامنة (إيران وروسيا وتركيا) اتخاذ خطوات من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار".

ونوه المبعوث الخاص إلى أن الجهود المشتركة التي تبذلها إيران وروسيا وتركيا لضمان وقف إطلاق النار هو أمر لا غنى عنه لتحسين الظروف على أرض الواقع والإسهام في تهيئة بيئة مواتية لتحقيق تقدم سياسي منتج.فقد عسكري تونسي إحدى ساقيه بينما أصيب آخر بجروح ، اليوم السبت ، جراء انفجار لغم أرضي أثناء تعقب وحدات عسكرية لعناصر إرهابية في ولاية القصرين.

وقالت وكالة الأنباء التونسية ، إن لغما أرضيا زرعته جماعات متشددة بجبل الشعانبي القريب من الحدود الجزائرية غرب البلاد انفجر أثناء عمليات تمشيط قامت بها وحدات عسكرية وهو ما أدى لإصابة عسكريين اثنين.

وأوضحت الوكالة أن أحد العسكريين، وهو ضابط كبير بالجيش، خضع إلى عملية جراحية في مستشفى بالقصرين بترت خلالها إحدى ساقيه، بينما وصفت حالة العسكري الاخر بالمستقرة.

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