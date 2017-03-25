بالصور.. "شؤون البيئة" في أسوان تحتفل بيوم الأرض

أسوان - إيهاب عمران:

احتفل فرع جهاز شؤون البيئة في محافظة أسوان بيوم الأرض، حيث جرى إطفاء الأنوار وإيقاد الشموع في مقر المبنى للتوعية بالتغييرات المناخية التي تحدث للأرض.

وقالت المهندسة هبة مندور، باحث بيئي في إدارة التوعية والإعلام بجهاز شؤون البيئة في أسوان، إن وزارة البيئة تحتفل بهذا اليوم في كل فروعها على مستوى الجمهورية، ومنها أسوان حيث تم إطفاء الأنوار في مبنى جهاز شؤون البيئة بالمحافظة لمدة ساعة علاوة على مشاركة بعض الفنادق الكبرى ومتحف النوبة في الاحتفال.

وقالت إنه تم اختيار يوم 25 مارس من كل عام للاحتفال بيوم الأرض لأن ساعات النهار تتساوى في هذا اليوم مع ساعات الليل، فيما يُسمى بالاعتدال الربيعي.