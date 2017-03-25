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البوسنة تكتسح جبل طارق بخماسية في تصفيات المونديال

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البوسنة تكتسح جبل طارق بخماسية في تصفيات المونديال البوسنة تكتسح جبل طارق بخماسية في تصفيات المونديال

التحرير

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فاز منتخب البوسنة والهارسك، على نظيره جبل طارق، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

سجل الهدف الأول للمنتخب البوسني فيداد إيبيسفيتش في الدقيقة 4، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 43، وفي الدقيقة 52 أحرز افديجا فرسالجيفيتش الهدف الثالث.

وجاء الهدف الرابع للمنتخب البوسني في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب ادين فيسكا، واختتم ارمين بيساكسيتش أهداف اللقاء في الدقيقة 90.

يرتفع رصيد البوسني لـ10 نقاط، في المركز الثاني من المجموعة الثامنة، والتي تضم كلا من بلجيكا واليونان وقبرص وإستونيا بينما يزيل جبل طارق المجموعة دون رصيد من النقاط.

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التحرير

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