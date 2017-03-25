قرار حكومى بطرح الأرز الهندى وشنطة سلع جديدة على بطاقات التموين

شيماء مصطفى

اعترض ماجد نادي المتحدث باسم النقابة العامة لبدالين التموين علي توزيع الأرز الهندي علي بقالي التموين ضمن السلع التموينية التي يحصلون عليها ببطاقة التموين، وقال ” لن نسمح بفرض الأرز الهندى المرفوض من المواطن اجبارى على بدال التموين”.

وأضاف ماجد أن وزير التموين قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن للمواطن حرية الاختيار بين السلع المختلفة، ولكن التغيير الذي حدث هو أن بقالي التموين سوف يتسلموا الزيت والسكر في كيس أحمر، وتعادل قيمتها المخصص لكل فرد ومن يريد الزيادة عليه بالسداد نقدا.

من جانب أخر، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية منشورا لمديري عموم مناطق البيع من القاهرة لأسوان تشدد فيه علي كافة فروع الجملة بتعبئة زجاجة زيت كهرمانة وكيس سكر تموينى فقط داخل شنطة بلاستيك لتسليمها للبقالين التموينيين لصرفها للحصة التموينية لشهر ابريل 2017 ( شنطة للفرد).

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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