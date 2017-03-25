تحذيرات «البنادول» يسبب الوفاة لاحتوائه مادة سامة .. و«نقابة الصيادلة» تكشف الحقيقة

انتشرت في الأيام القليلة الماضية العديد من التحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي “الفي بوك والواتس آب” حول عدم تناول العقار “البنادول”، حيث أكدت التحذيرات أن تناول الدواء يؤدي إلى الوفاة، مما تسبب في ذعر بين المواطنين.

حيث أوضحت التحذيرات التي تم تداولها أن تناول عقار البنادول وتناول عقبه مشروب سفن آب يؤدي إلى الوفاة، نظرا لوجود مركبات في عقار البنادول تتحول مع المشروب الغازي إلي سم قاتل يؤدي إلى الوفاة.

وفي هذا السياق، أكد محمد غالي، عضو نقابة الصيادلة، أن كل هذه التحذيرات غير صحيحة على الإطلاق، مشيرا إلى أن البنادول هو مسكن للألم وخافض للحرارة، كما أوضح أنه لا توجد معلومة تؤكد أن مادة الباراسيتامول التي توجد داخل البنادول يتفاعل مع المشروب الغازي ويؤدي إلى الوفاة.

المصدر : مصرفايف