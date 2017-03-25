القصة الكاملة لاغتصاب طفلة عمرها عامان.. المتهم جردها من «البامبرز» واعتدى عليها

شيماء مصطفى

حالة من الجدل أثارتها واقعة اغتصاب جديدة لطفلة بمحافظة الدقهلية، بعدما قام عامل بتجريدها من «البامبرز»، ليعتدي عليها دون أدنى شفقة، ويسبب لها جراحًا عميقة، خضعت على إثرها لعملية جراحية.

بداية الواقعة

وكانت البداية عندما تجرد عامل من مشاعره الإنسانية، وأغواه الشيطان، واغتصب طفلة تبلغ من العمر عامين، من مدينة بلقاس، التابعة لمحافظة الدقهلية.

بلاغ الأم

وتلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس، يفيد بتحرير «نهى. ص. س. أ» 29 سنة، ربة منزل، ومقيمة بناحية قرية دملاش، محضر تتهم فيه «إبراهيم. م. أ» 35 سنة، عامل، ومقيم بنفس القرية، بالتعدي جنسيا على طفلتها «جنا»، والتي تبلغ من العمر عامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المهبل، ونقلت على إثره إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

اعتراف المتهم

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، الذي اعترف أنه استدرج الطفلة، أثناء لهوها أمام منزلها، إلى إحدى الغرف المهجورة، وتعدى عليها جنسيا.

وأكد مصدر أن المتهم اعترف أثناء التحقيقات، أن الطفلة كانت ترتدي «بامبرز»، ونزعه عنها قبل اغتصابها، وهرب فور مشاهدتها تنزف.

جراحة عاجلة

وفي نفس السياق، كشف مصدر طبي بمستشفى بلقاس، في محافظة الدقهلية، عن نقل الطفلة «جنا»، التي تعرضت للاغتصاب، إلى غرفة العمليات؛ حيث أصيبت في منطقة المهبل، بالإضافة إلى جرح قطعي في غشاء البكارة، مؤكدا أن الطفلة في حالة خطرة، ومصابة بنزيف حاد في المهبل، وتم وضعها تحت الإشراف الطبي.

استقرار الحالة

من جانبه، قال الدكتور عبد الله مرعي، رئيس قسم جراحة النساء والولادة بمستشفى بلقاس، التابعة لمحافظة الدقهلية، والذي أجرى الجراحة للطفلة «جنا»: إن الطفلة خرجت من غرفة العمليات، منذ قليل، واستقرت حالتها الصحية بنسبة كبيرة.

وأكد «مرعي» لـ«فيتو» أن حالة الطفلة كانت سيئة جدا، وتم عودة وضع المهبل إلى طبيعته، بعد إجراء العملية، ونجحت في وقف النزيف، وأنه أصر على إجراء العملية بنفسه؛ بسبب حالة الطفلة السيئة.

مصدر طبي يؤكد إصابتها بجرح قطعي في غشاء البكارة.. واستقرار الحالة بعد إجراء عملية جراحية

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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