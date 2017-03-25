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بالصور- تكريم "عمدة أسيوط" وسوسن بدر في احتفالية "قصور الثقافة"

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مصراوي Masrawy

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (1)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (1)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (2)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (2)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (3)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (3)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (4)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (4)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (5)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (5)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (6)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (6)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (7)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (7)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (8)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (8)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (9)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (9)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (10)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (10)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (11)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (11)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (12)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (12)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (13)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (13)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (14)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (14)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (15)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (15)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (16)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (16)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (17)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (17)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (18)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (18)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (19)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (19)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (20)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (20)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (21)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (21)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (22)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (22)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (23)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (23)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (24)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (24)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (25)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (25)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (26)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (26)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (27)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (27)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (28)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (28)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (29)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (29)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (30)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (30)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (31)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (31)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (32)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (32)

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (33)احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية (33)

كتبت - نسمة فرج:
تصوير - محمود عبد الناصر"

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم السبت، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمسرح الجمهورية، بحضور العديد من المسئولين والشخصيات العامة ونجوم الفن والثقافة.

وقالت صبرية محمود، مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، إن المرأة شريكة الرجل في المجتمع كما شاركت المرأة في نشأة رجال المجتمع.

وأضافت صبرية أنن احتفالية اليوم جاءت تقديرا لدور العاملات في قصور الثقافة في المجتمع.

وتم تكريم 13 من الشخصيات النسائية الرائدة على المستوى القومي ومنهم: دكتورة سناء عطا الله سفيرة سابقًا وعضو المجلس القومي للمرأة، والنائبة فايزة محمود عضو مجلس النواب وبطلة العالم في الأولمبياد، ودكتورة نسرين البغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والفنانة سوسن بدر، وإيفا هابيل كيرلس أول من تقلدت منصب العمودية في .

وتكريم الراهبة جورجيت مشيل مدير مدرسة ماريا أوزيليا، والعقيد منار مختار عقيد بإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى سبعة مبدعات من مبدعات الهيئة في المجالات الفنية والأدبية بجانب عدد تسعة من الشخصيات النسائية على مستوى المحافظة.

وقد تغيب حلمي النمنم، وزير الثقافة عن الاحتفالية، بسبب تواجده في الأقصر لحضور فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية

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