أمن قنا ينجح في فتح طريق دندرة الرئيسي

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

نجحت الأجهزة الأمنية في قنا، برئاسة اللواء صلاح الدين حسان مدير الأمن، في إقناع أهالي منطقة الحميدات بفتح طريق دندرة الرئيسي، بعد قطعه احتجاجًا على اختفاء طفل منذ أمس.

وتعهدت الأجهزة الأمنية للمحتجين بتكثيف جهودها لكشف ملابسات تغيب الطفل في أسرع وقت ممكن، مطالبةً أهالي الطفل بإعطاء فرصة للأمن في البحث عن الطفل.

وكان العشرات من أهالي منطقة الحميدات في محافظة قنا قطعوا مساء اليوم السبت الطريق الرابط بين قرى شرق وغرب مدينة قنا، احتجاجًا على اختفاء طفل من أهالي المنطقة.

وأفاد بعض الأهالي المحتجين بأن يوسف حمدي سيد (9 سنوات)، تغيّب عن منزله أمس الجمعة ولم يعد، وأن التجمهر وقطع الطريق جاء بعد تردد الأنباء عن خطف الطفل.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على وقفة احتجاجية نظمها أهالي بمنطقة الشيخ محسن في مدينة قنا، أمام مدرسة الصنايع، احتجاجًا على اختفاء طالبة ثانوية عامة.​