بعد براءته.. «أسامة النجار» صاحب كافيه «كييف» يطالب بـ 20مليون جنيه تعويض من شريكته

تقدم المستشار باسم وهبة رئيس هيئة الدفاع عن أسامة النجار صاحب كافية كييف الذى شهد واقعة قتل الشاب محمود بيومى أثناء مشاهدة مباراة مصر والكاميرون فى نهائى البطولة الأفريقية بمصر الجديدة بدعوى أمام محكمة جنح مصر الجديدة اتهم فيها شريكة موكله هناء موافى بالبلاغ الكاذب والنصب .. كما طالب تعويض مدنى مؤقت 20 مليون جنيه بعد اتهامها للنجار بالنصب عليها إلا أنه حصل على حكم بالبراءة .

كانت قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف هجرس ببراءة أسامة النجار فى القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على 620 ألف دولار بموجب إيصال أمانة من هناء موافى شريك له فى شركة للاستثمار السياحي.

كانت المدعية قد أقامت دعواها أمام المحكمة تتهم فيها أسامة النجار بالاستيلاء منها على المبلغ بموجب إيصال أمانة كما ادعت فى احدى القنوات الفضائية انها اماراتية الجنسية وظهرت بدور الضحية عقب واقعة الكافية بدافع الانتقام منه واتهمته بالاستيلاء منها على المبلغ، كشفت التحقيقات أنها شريكته السابقة في إحدى شركات الاستثمار السياحي، كما تبين كذب روايتها وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.