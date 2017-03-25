صور| أسرع سيارة شرطة في العالم.. شرطة دبي تضيف «بوجاتي فيرون» لأسطولها

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أدخلت شرطة دبي إلى أسطولها سيارة "بوجاتي فيرون"، والتي دخلت موسوعة جينيس كأسرع سيارة شرطة في العالم، حيث تصل سرعتها إلى 253 ميلًا في الساعة.

وحسبما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني، تمتلك شرطة دبي 14 سيارة فائقة السرعة، منها نسخة محدودة من أستون مارتن وان-77، ولامبورجيني أفينتادور و فيراري.

وذكرت شبكة سي ان ان الإخبارية أن خط السيارات تم اطلاقه فى عام 2013 للمساعدة فى تحسين الصورة العامة لقوات الشرطة، وتستخدم هذه المركبات أساسا في المناطق السياحية كأداة للتسويق.

بيد أن ضباط الشرطة يريدون الان تعزيز اعتماداتهم على السيارات الصديقة للبيئة، ويعتزمون أن تشكل السيارات الكهربائية والهجينة ربع الأسطول الحكومى بحلول عام 2030.

وأشار الموقع إلى أن ثاني أسرع سيارة للشرطة في هذ الأسطول هو لامبورغيني غالاردو LP560-4 الإيطالية.