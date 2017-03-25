تعرف على رد فعل "بنات عمرو دياب" على أخبار زواجه من دينا الشربيني

شائعتا زواج الفنان "عمرو دياب" من الفنانة "دينا الشربيني" وانفصاله عن زوجته "زينة عاشور" ليستا وليدة اليوم، إلا أنهما سرتا كالنار في الهشيم، بعدما حذفت زوجته جميع صوره من على صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" ولَم تبق إلا على صورها مع أصدقائها وأبنائها.

وحاولت معظم الصحف والمواقع المصرية والعربية الوصول لمعلومة تؤكد أو تنفي هذه الأخبار، إلا أن جميع الأطراف التزمت الصمت، وهو ما جعل بعض المواقع تميل إلى تأكيد هذه الشائعات معتمدين على معلومات مغلوطة من بينها الحديث عن إغلاق "عبد الله" نجل الهضبة لصفحته الشخصية على موقع "إنستجرام" وهو ما لم يحدث.

أبناء "عمرو دياب" لم يهتموا بكل هذه الشائعات والتزموا الصمت كباقي الأطراف، فآخر ما نشرته "كنزي" منذ أسبوع كان عبارة عن صورة لها أثناء وجودها في أحد المسارح ولَم تعلق عليها بأي كلمة.

أما آخر ما نشرته "جانا" كان أمس، وهي صورة لها برفقة صديقاتها، وعلقت عليها قائلة: "على الرغم من إني عندي أعداء إلا أن في ناس في حياتي بيقدروا يدوني طاقة إيجابية".

أبناء عمرو دياب يتجاهلون شائعة زواجه من دينا الشربيني

المصدر : فيتو