عضو بحكومة اليابان يزور تايوان.. ومخاوف من غضب الصين

طوكيو - (أ ش أ)

توجه نائب وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني جيرو أكاما، اليوم السبت، بالزيارة إلى تايوان، ليصبح بذلك أرفع مسؤول بالحكومة اليابانية يزور الجزيرة في زيارة عمل رسمية، منذ أن قطعت اليابان والجزيرة - التي تخضع لحكم ذاتي - علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1972.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه على الرغم من أن زيارة أكاما لتايوان جاءت من أجل المشاركة في حدث يستمر يومين لدعم الثقافة والسياحة اليابانية، إلا أن البعض أعرب عن قلقه من أن تثير هذه الزيارة احتجاجات من قبل الصين التي تعتبر تايوان إقليما منشقا تنتظر توحيده، وبالقوة إذا لزم الأمر.

ومنذ أن قطعت اليابان وتايوان علاقاتهما الرسمية في أعقاب التطبيع الدبلوماسي للعلاقات بين اليابان والصين عام 1972، أوقفت اليابان إرسال مسؤولين حكوميين كبار، من بينهم وزراء بالحكومة، إلى تايوان، احتراما لعلاقتها مع الصين.

وفي عام 2006، زار ميتسوهيرو مياكوشي، وزير الزراعة الياباني آنذاك، تايوان وأجرى محادثات مع رئيس تايوان آنذاك شين شوي-بيان، لكن تايوان اعتبرت أن الزيارة "خاصة".