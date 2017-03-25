تركيا تستدعى نائب سفير سويسرا للاحتجاج على مظاهرة ضد أردوغان

أنقرة - (أ ش أ)

استدعت الخارجية التركية، اليوم الست، نائب سفير سويسرا في أنقرة احتجاجا على تنظيم مظاهرة في برن ضد سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الناطقة باللغة الإنجليزية ، أن نحو 250 شخصا من بينهم عدد من أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور في شاركوا في المظاهرة للمطالبة بعدم الاشتراك في الاستفتاء المقرر ان يجرى خلال شهر ابريل المقبل ، والذى من شأنه ان يمنح الرئيس أردوغان سلطات إضافية كاسحة.