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حزب الله يدين عملية اغتيال مازن فقهاء في قطاع غزة

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حزب الله يدين عملية اغتيال مازن فقهاء في قطاع غزة حزب الله يدين عملية اغتيال مازن فقهاء في قطاع غزة

مصراوي Masrawy

القيادي في حركة حماس الفلسطيني مازن فقهاء

بيروت - (د ب أ):

أدان حزب الله اللبناني في بيان اليوم السبت، عملية اغتيال القيادي في حركة حماس الفلسطيني مازن فقهاء، جنوبي قطاع غزة .

وأدان حزب الله في بيانه: "جريمة الاغتيال الآثمة التي استهدفت المجاهد مازن فقهاء في قطاع غزة، والتي تبدو بصمات العدو الصهيوني الغادر واضحة عليها. إن هذه الجريمة هي دليل جديد على الروح العدوانية التي تسكن هذا العدو الغاصب وتؤكد بالتالي على حتمية استمرار محاربة هذا العدو الغاصب حتى طرده من كل أرضنا المحتلة".

وكان مجهولون قد اغتالوا مساء أمس الجمعة، القيادي في حركة حماس مازن فقهاء قرب منزله في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة بإطلاق النار عليه من سلاح مزود بكاتم للصوت.

يذكر أن مازن فقهاء، كان أسيراً لدى إسرائيل وقد أطلق سراحه في تبادل للسجناء عام 2011 بوساطة مصرية ونفته إسرائيل إلى قطاع غزة.

ودعا حزب الله إلى "بذل كل الجهود لمعاقبة المجرمين المنفذين والمخططين، والضرب على أيديهم بيد من حديد، حتى لا يتجرأ أحد على النيل من المجاهدين في عتمة ليل، خدمة للمشروع الصهيوني الهادف إلى استئصال المقاومة ومجاهديها".

وتقدم الحزب في بيانه بـ "أحر التعازي والتبريكات بشهادة هذا المجاهد المغدور" إلى حركة حماس قيادة ومجاهدين، وإلى عائلة الشهيد وإلى الشعب الفلسطيني عامة.

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مصراوي Masrawy

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