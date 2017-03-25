مجزرة الموصل.. هذا ما جناه العراق من أمريكا وتحالفها الدولي

شيماء مصطفى

عشرات وربما مئات من المدنيين سقطوا قتلى في مدينة الموصل العراقية نتيجة قصف لطائرات أمريكية بحجة ضرب معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولا تزال عمليات إنقاذ الضحايا من تحت أنقاض المباني المنهارة جارية.

ونقلت وكالة "روسيا اليوم" الإخبارية عن النائبة العراقية عن محافظة نينوى، فرح السراج، أن عدد القتلى جراء القصف الأمريكي ارتفع إلى 263 شخصا.

فيما أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان أمس الجمعة أن فرق الدفاع المدني والأهالي، انتشلت جثث 500 مدني قتلوا خلال الأيام الماضية في القصف.

القيادة المركزية الأمريكية دافعت عن نفسها بعد ما حدث قائلة إن القصف جاء بناء على طلب من السلطات العراقية، وزعمت أنها تجري تحقيقات حاليا لـ"الوقوف على الحقائق المحيطة بتلك الضربة وصحة الادعاءات عن سقوط ضحايا مدنيين".

وجاء تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الموصل من الأساس بناء على التحالف الدولي الذي تقوده لمحاربة التنظيم الإرهابي.

وبسبب القصف الأخير، ذكرت شبكة "بي بي سي" أن آلاف المدنيين العراقيين من مدينة الموصل فروا خوفا من وقوعهم ضحايا القتال الدائر هناك.

وأشارت الشبكة إلى تطور المعركة من ناحية "داعش"، بحيث أن شهادات بعض من الفارين من الموصل قالت أن التنظيم الإرهابي يسعى لاستخدام المدنيين دروعا بشرية، لوقف تلك الغارات، إذ يتسلل المقاتلون وسط الأحياء، ويمنعون السكان من مغادرة بيوتهم، بحسب "بي بي سي".

وبحسب الحكومة العراقية، فإن أكثر من 200 ألف شخص فروا من الجانب الغربي من الموصل منذ بدأت العمليات العسكرية للجيش العراقي لاستعادة المدينة من تنظيم "داعش" الإرهابي في شهر فبراير الماضي.

وتفصيليا، أعلنت دائرة المعلومات والبحوث في وزارة الهجرة والمهجرين في بيان لها عن "ارتفاع أعداد النازحين من مناطق الساحل الأيمن لمدينة الموصل إلى 201275 شخصاً منذ انطلاق عمليات تحرير الجانب الغربي للمدينة في 19 فبراير"، حسبما ذكرت "العربية".

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تصلها بشأن الخسائر البشرية في القصف الجوي الأمريكية.

ونقلت "بي بي سي" عن مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة بالعراق قولها إنها صُدمت بالبيانات التي تحدثت عن خسائر فادحة في الأرواح.

وتستدعي هذه الحادثة أسئلة من جديد عن الدور الحقيقي الذي تلعبه الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده لمحاربة تنظيم "داعش"، إذ تورط هذا التحالف من قبل في شبهات بمساعدة من يدعي محاربته، عندما رُصد إلقاء أسلحة لعناصر "داعش" قبل عام، لتجدد هذه المجزرة الأسئلة عن مدى فاعلية ما يقوم به التحالف الدولي في العراق وسوريا.

المصدر : اليوم الجديد

شبكةعيونالإخبارية

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