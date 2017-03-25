بالفيديو.. نجل رأفت الهجان يفجر مفاجأة صادمة عن المسلسل الذي تناول سيرة والده!

شيماء مصطفى

استضاف الإعلامي عمرو الكحكي عبر برنامجه "خاص جدا"، والذي يُعرض على فضائية extra news، عائلة الجاسوس المصري رفعت على سليمان الجمال، الشهير برأفت الهجان، وأجرى معهم حوارا أمام قبر الهجان وفي منزلهم.

والتقى الكحكي زوجة الهجان "فالتراود بيتون"، نجله دانيال بيتون وحفيده إسكندر، وقالت "بيتون" إن الهجان لم يكن زوجها فقط، ولكن كان بمثابة الرجل الذي علمها كل شيء، مشيرة إلى أن زواجها منه كان أفضل قرار اتخذته فى حياتها.

وأكدت أنها لم تعلم بحقيقة زوجها إلا يوم وفاته، من ابن شقيقته، ومنذ هذا الوقت بدأت في البحث للتعرف على شخصية الرجل الذي عاشت معه حوالي 19 عاما، لكن الأمر كان صعبا، لافتة إلى أن عائلته لم ترحب بها، فقط بعض أولاد إخوته، قائلة "أخت زوجي كانت دائمة القول بإن دانيال يشبه والده وهو شاب فلم تستطع أن تتنكر لنسب ابني إلى أبيه".

وأوضح دانيال أن بعد عرض مسلسل "رأفت الهجان" توقفت كل علاقاتهم بالإسرائيليين، حيث نبههم مسئولون إسرائيليون أنهم لا ينبغي لهم السفر إلى إسرائيل، وعن رأيه في المسلسل الذي تناول سيرة والده، قال "لم يحدثنا أحد بشأن المسلسل، وكان به بعض المعلومات المغلوطة منها أن لي أخ، وهو أمر غير حقيقي فأنا لي أخت واحدة"، مضيفا أنهم لم يتلقوا أي مبالغ مقابل المسلسل، رغم علمهم بأن أرباحه زادت عن خمسين مليون دولار".

وتابع "لم أكن راضيا على المسلسل، كما أننا لم نكن على هذه الدرجة من الثراء، ولم يكن والدي غنيا كما يتصور الكثيرون".

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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