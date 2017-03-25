بتكلفة 350 مليون جنيه.. وزير النقل يتفقد ازدواج طريق سوهاج قنا الصحراوي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

تفقد هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، يرافقه محافظ سوهاج، أيمن عبد المنعم، مشروع ازدواج طريق سوهاج قنا الصحراوي، بطول 140 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه.

وأوضح عرفات، أن القطاع الخامس يبلغ طوله 10 كم بتكلفة 25 مليون جنيه، والقطاع الرابع بطول 35 كم بتكلفة 87 مليون جنيه بنطاق محافظة سوهاج، بينما الثالث بطول 25 كم وبتكلفة 64 مليون جنيه، والثاني 35 كم بتكلفة 87 مليون، والأول 35 كم بتكلفة 87 مليون جنيه، في نطاق محافظة قنا.

فيما أكد محافظ سوهاج، أهمية الطرق بالنسبة للتنمية في مصر وخاصة في الصعيد وما تحققه من مشروعات تنموية واستثمارية تخدم محافظات الصعيد عامة، وسوهاج خاصة.