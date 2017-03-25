اتحاد الكرة يرفض طلب المصري بسبب الزمالك

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رفض اتحاد الكرة، طلب النادي المصرى بتقديم موعد لقاء الفريق أمام إنبي لمدة 24 ساعة، لتكون في الأول من إبريل المقبل بدلاً من الثانى من نفس الشهر.

جاء رفض الجبلاية لتقديم موعد المباراة، بسبب خوض الزمالك وسموحة مباراة الأسبوع الـ22 في الأول من إبريل، على ستاد برج العرب، وهو نفس الملعب الذي ستقام عليه مباراة المصري وإنبي.

ويرغب مسؤولو النادي المصري في تقديم لقاء إنبي للحصول على الوقت الكافي قبل سفره إلى أوغندا في الخامس من إبريل المقبل استعدادًا لمواجهة كامبالا سيتي في الثامن من نفس الشهر بذهاب دور لـ32 المكرر بالبطولة الكونفدرالية.