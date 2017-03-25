الإفراج عن "أحمد أبو دراع" بعد 8 أيام من احتجازه بكمين "بالوظة"

كتبت - هاجر حسني:

أعلن أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الإفراج عن أحمد أبو دراع، الصحفي بجريدة المصري اليوم، مساء اليوم السبت.

وأوضح عضو مجلس الصحفيين، في تصريحات صحفية، أنه تم إطلاق سراح "أبو دراع" من قسم رمانة، بعد إلقاء القبض في ١٨ مارس الجاري بكمين بالوظة بالقرب من سيناء.

ويعمل "أبو دراع" بجريدة المصري اليوم منذ بداية إصدارها، ويُغطي الأحداث الجارية بمنطقة سيناء، وسبق له الحصول على عدة جوائز منها جائزة سمير قصير لحرية الصحافة، وشهادة تفوق من نقابة الصحفيين.