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الزراعة: لم نستورد "لحومًا برازيلية" من المجازر التي تم إغلاقها

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الزراعة: لم نستورد "لحومًا برازيلية" من المجازر التي تم إغلاقها الزراعة: لم نستورد "لحومًا برازيلية" من المجازر التي تم إغلاقها

مصراوي Masrawy

الدكتورة منى محرز

كتبت – سحر عزام :

نفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، استيراد لحومًا أو دواجن من المجازر التي تم إغلاقهم بالبرازيل مؤخرا، مشيرة لخضوع أي شحنات غذائية مستوردة لفحص من قبل وزارة الصحة ومعامل وزارة الزراعة.

وقالت محرز في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم السبت، أن هيئة الصادرات والواردات تقوم بأخذ عينات من أي منتج حيواني أو دواجن مستوردة ويتم إخضاع العينات للفحص سواء في وزارة الصحة أو في معامل وزارة الزراعة، لافتة إلى إن النتائج معتمدة ومقبولة دوليًا.

وأشارت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لاستئناف مصر استيراد اللحوم من البرازيل بعد الاطمئنان على صحة الإجراءات، مؤكدة وقف استيراد اللحوم من مجزر واحد بالبرازيل خاضع حاليا مع 17 مجزرًا آخر للفحص.​

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