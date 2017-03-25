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البرلمان يناقش تقرير لجنتين بشأن مشروع «قرطام» لتعديل قانون التظاهر

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البرلمان يناقش تقرير لجنتين بشأن مشروع «قرطام» لتعديل قانون التظاهر البرلمان يناقش تقرير لجنتين بشأن مشروع «قرطام» لتعديل قانون التظاهر

التحرير

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يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، غدًا الأحد، تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة ومكتب لجنـة الدفاع والأمـن القـومي، بشأن مشروع قانون مقدم مـن الحكومـة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

كما يناقش المجلس في جلسته العامة، مشروع قـانون مقدم من النائب أكمـل قرطام، وآخرين، أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر، الذي قدمه اللبرلمان، في يونيو الماضي، ويشتمل على تعديلات 11 مادة، فضلا عن اقتراح بقانون مقدم من العضو طارق الخولي، عن ذات الموضوع.

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التحرير

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