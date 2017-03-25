فيديو| وزير القوى العاملة للشباب: «انسوا وظائف الحكومة»

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشكلة البطالة عالمية ولا تمس مصر فقط، نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأضاف سعفان، خلال خلال حواره لفضائية "ON live"، أن الجهاز الإداري أصبح مزدحما بأعداد كبيرة؛ في وقت تتكدس فيه طلبات الشباب على العمل به.

وعن توفير فرص عمل حكومية للشباب، قال "هجيبلكم شغل في الحكومة منين؟!!.. خلاص انسوها".

وتابع "الحكومة تصر دائما على التواجد بملتقيات التوظيف لإعطاء الثقة لدى المواطنين"، مناشدا الشباب التوجه لوزارة القوى العاملة فى حالة وجود أى شكاوى فى وظائف القطاع الخاص.

واستكمل"ملتقى نوفمبر التوظيفي، حقق 60% من التعيينات، مع الالتزام باشتراطات العمل والتأمينات الاجتماعية والصحية".



