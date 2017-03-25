المحافظة تشكل لجنة هندسية لفحص المباني المجاورة لعقار جاردن سيتي

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أصدر المهندس عاطف عبد الحميد سعيد محافظ القاهرة، قرارا بسرعة انتهاء اللجنة الهندسية المشكلة من مكتب نائب المحافظ للمنطقة الغربية وحي غرب من فحص العقارات المجاورة وتحديد مدى تأثرها من انهيار العقار، والتي تم إخلائها من السكان دون المنقولات.

وبناء على التقرير الصادر من غرفة العمليات والمتابعة بالميدانية بمحافظة القاهرة، تبين أن العقار الكائن بـ15 شارع جمال الدين أبو المحاسن جاردن سيتي مكون من حوائط حاملة وأسقف خرسانية، ومكون من دور أرضي و5 أدوار، وبالمعاينة تبين سقوط الجزء الخلفي من العقار، ونتج عنه إصابة 9 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى المنيرة، وإسعافهم وخروجهم في الحال، لإصابتهم إصابات طفيفة، وجاري البحث عن أشخاص تحت الأنقاض.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين رئيس الحي ورئيس هيئة النظافة، لرفع المخلفات والأنقاض ونقلها للمقالب العمومية، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المنوط بها أجهزة الحي.