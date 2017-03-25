«بعد صياغة عباراته المطاطة».. البرلمان يصوت على «تعويض شركات المقاولات»

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قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن طلب تعويضات شركات التشييد والبناء، جاء بعد تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى حدوث اختلال في التوازن المالي بين الجهات الساندة للأعمال وبين المقاولين القائمين بأعمال التشييد والبناء والخدمات والتوريدات.

وأشار إلى أن مثل هذه الظروف حدثت عام 2004، ورئيس الوزراء أصدر قرارا بتعويض تلك الشركات بقيمة 10% من قيمة التعاقد.

وأضاف بدوي، في بيان، أن مشروع القانون كانت به بعض العبارات المطاطة لذا تم إعادته إلى الحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته، لافتًا إلى أن الحكومة انتهت من صياغته، وأرسل مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشته في الجلسة العامة والتصويت عليه.

وأكد عضو لجنة الإسكان، أنه سيتم مشروع قانون تعويض شركات التشييد والبناء خلال الجلسات العامة لهذا الأسبوع، وسيصدر قرار من مجلس الوزراء خلال شهر ويصدر اللائحة التنفيذية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يعى جيداً أهمية إنقاذ قطاع التشييد والبناء الذى يمثل قاطرة التنمية وتعويضه يمثل إنقاذ وحماية للكيان وليس تعويض لأشخاص.