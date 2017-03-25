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رئيس الوزراء يوجه بمتابعة المشروعات التنموية في إفريقيا

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رئيس الوزراء يوجه بمتابعة المشروعات التنموية في إفريقيا رئيس الوزراء يوجه بمتابعة المشروعات التنموية في إفريقيا

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عقدت اللجنة الوزارية العليا لمياه النيل، اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس، مجلس الوزراء، وبحضور وزيري الخارجية والري.

وناقش الاجتماع، سبل تنمية التعاون مع دول حوض النيل في عدد من المجالات الاقتصادية، والدخول في مشروعات تفعيلا لنتائج اللقاءات والزيارات المتبادلة التي تمت مؤخرا بين رئيس الجمهورية وعدد من رؤساء دول حوض النيل.

وأشار الاجتماع إلى أهمية متابعة تنفيذ مشروعات التنمية التي تقوم بها في القارة الإفريقية لاسيما في مجال تطوير البنية الأساسية فيها، وحرص مصر على دفع وتعزيز علاقات التعاون التي تربطها بدول حوض النيل.

وتناول الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بزيادة التبادل التجاري، مع تلك الدول، وكيفية تبادل الخبرات في بعض المجالات الفنية.

 

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