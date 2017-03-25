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حظك اليوم برج الدلو الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: لحسن الحظّ تنفرج الأمور، وتتلقّى عدّة اشارات إيجابية، وهي مناسبة للقيام بمبادرة جريئة ولتكرار أي محاولة فشلت في السابق

عاطفياً: يلتقي فينوس بالشمس في برج الحمل، ما قد يشير إلى مفاجأة حلوة وخير عذب تتلقاه، وتتحسن أمورك مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة

صحياً: قد تشعر بآلام حادة في مختلف أنحاء الجسم، لذا لا تتردد في عرض حالك على الطبيب

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر:ارب حظ

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