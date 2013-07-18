Jackie Chan يعود الى الصالات العربية

تشهد الصالات العربية هذا الأسبوع عودة Jackie Chan من خلال فيلم الأكشن Shaolin كما أن محبي التشويق هم على موعد مع فيلم محوره مصاصتي دماء في فيلم Byzantium. في ما يلي لمحة سريعة عن هذين الفيلمين. Shaolin فيلم من نوع الأكشن من بطولة Jackie Chan و Andy Lau ومن إخراج Benny Chan. تدور قصته في بداية القرن العشرين في الصين وتحديداً في معبد Shaolin حيث ولدت الفنون القتالية. الى هناك يصل الجنرال Hou المشهور بقساوته وبقتل أعدائه بأعصاب باردة. ولكن هذا الأخير سيكون في النهاية ضحية Cao Man أحد القادة في جيشه الذي يجبره على الهرب مع ابنته Nan التي بدورها تلقى حتفها ما يدفع والدتها Yan Xi على هجر الجنرال محمّلة إياه مسؤولية موت Nan. بعدها يعرض Cao Man جائزة 50000 ألف دولار لمن يأتيه برأس Hou في الوقت الذي يقرر فيه Wu Dao وهو الراهب المسؤول عن المعبد مساعدة Hou على الإعتراف بالأخطاء التي ارتكبها خلال مسيرته العسكرية واستعادة ما خسره معنوياً. Shaolin يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان. Byzantium فيلم من نوع الدراما والتشويق من بطولة Saoirse Ronan و Gemma Arterton وإخراج Neil Jordan. الأم Eleanor وابنتها Clara هما مصاصتا دماء منذ أكثر من 200 عام ، لجأتا الى المنتجع السياحي والفندق Byzantium. هناك تتقرب Clara من الشاب Noel الذي ورث مؤخراً هذا المنتجع وتعجب والدتها بالشاب Frank الذي يعمل كنادل في نفس المكان. بالرغم من هذا لن تتوقف الأم وابنتها عن شرب دماء ضحاياهما ... فهل سيكتشف Noel و Frank هويتهما؟ وإذا حصل ذلك هل سيكونان ضحيتهما؟ Byzantium يعرض حالياً في لبنان والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر.