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حظك اليوم برج الحوت الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: يضفي عليك هذا اليوم سحراً خاصاً وتعقد صداقات جديدة وتركز على علاقة لك ناشئة او قديمة قد تشرّعها 

عاطفياً: لا تكن متعدد العلاقات و ابحث عن الاستقرار. عليك ان تنتبه اكثر الى طريقة تعاملك مع من تحب 

صحياً: حاول أن تبقي روزنامة أيامك ملأى بالمواعيد الرياضية المفيدة 

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر:ارب حظ

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