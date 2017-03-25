حظك اليوم برج الجدي الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: تُخطّط لمشروع فكري أو إبداعي جديد، ويحمل إليك هذا اليوم أخباراً طيبة عن تقدم في المشاريع التي تنفذها



عاطفياً: ساير الوضع ولا تعقد الأمور أكثر بينك وبين الحبيب. كن متفائلا بمستقبل علاقتك به



صحياً: ضاعف شرب المياه إذا كنت تشعر بحريق ما، ويستحسن أن تسأل طبيبك

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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