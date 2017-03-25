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أهالي قرية يقطعون طريقًا رئيسيًا بقنا احتجاجًا على اختفاء طفل

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أهالي قرية يقطعون طريقًا رئيسيًا بقنا احتجاجًا على اختفاء طفل أهالي قرية يقطعون طريقًا رئيسيًا بقنا احتجاجًا على اختفاء طفل

مصراوي Masrawy

أهالي قرية يقطعون طريقًا رئيسيًا بقنا احتجاجًا على

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

قطع العشرات من أهالي قرية الحميدات في محافظة قنا، مساء اليوم السبت، الطريق الرابط بين قرى شرق وغرب مدينة قنا، احتجاجًا على اختفاء طفل من أهالي المنطقة.

وأفاد بعض الأهالي المحتجين بأن يوسف حمدي سيد (9 سنوات)، تغيّب عن منزله أمس الجمعة ولم يعد إلى الآن، وأن التجمهر وقطع الطريق جاء بعد تردد الأنباء عن خطف الطفل.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على وقفة احتجاجية نظمها أهالي بمنطقة الشيخ محسن في مدينة قنا، أمام مدرسة الصنايع، احتجاجًا على اختفاء طالبة ثانوية عامة.

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