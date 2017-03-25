وزير النقل من قنا: زيادة المترو في مصلحة المواطن و"محدش زعلان"

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

دافع وزير النقل والمواصلات، الدكتور هشام عرفات، عن قرار زيادة سعر تذكرة المترو، قائلاً إنه يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وإن هذه الزيادة مقررًا لها أن توجه في الأساس لإجراءات الصيانة السنوية، حفاظًا على هذه الوسيلة التي تخدم ملايين المواطنين يوميًا.

وأضاف عرفات، خلال زيارته محافظة قنا مساء اليوم السبت، أن المترو في مصر أرخص وسيلة نقل في العالم، وقال: "محدش زعلان من زيادة سعر التذكرة.. إذا وقف المترو أكثر واحد هيتضر هو المواطن، المترو يحتاج صيانة دورية ولابد من زيادة سعر التذكرة".

وتوجه وزير النقل والمواصلات مساء اليوم إلى قنا عقب جولته في محافظة سوهاج، التي رافقه فيها محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، وشملت تفقد ازدواج طريق (سوهاج - قنا الصحراوي الغربي).

وخلال زيارته قنا، قال عرفات إن محافظات مصر ليست بحاجة إلى مترو أنفاق كما هو الحال بالقاهرة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل مزيد من الجهد في إنجاز العمل على شبكة طرق المحافظات قبل 30 يونيو، ومنها طريق (نجع قنا - سوهاج الصحراوي الغربي)، خاصة بعد ارتفاع نسب الحوادث بالطرق الحالية.​