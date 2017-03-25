طالبة تتهم زميلتها المغربية بصفعها وسحلها بمعهد خاص في جاردن سيتي

كتب - فتحي عمر:

اتهمت طالبة تُدعى "هناء.م" ١٩ سنة، من معهد خاص بمنطقة جاردن سيتي، زميلتها مغربية الجنسية بالتعدي عليها وصفعها على وجهها وسحلها من شعرها أمام طالبات المعهد المجاور لمبنى الضيافة السعودية.

وقالت الطالبة في محضر شرطة حررته في قسم شرطة قصر النيل، إن سبب الخلاف هو خدش في سيارة زميلتها المغربية، أثناء محاولتها ركن سيارتها أمام المعهد عصر الْيَوْمَ السبت، الأمر الذي نتج عنه مشادة كلامية، تطورت إلى اشتباك بالأيدي قامت على إثره الطالبة المغربية بالتعدي على زميلتها والاعتداء عليها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.