أخبار عاجلة

الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

طالبة تتهم زميلتها المغربية بصفعها وسحلها بمعهد خاص في جاردن سيتي

Google+ Print
طالبة تتهم زميلتها المغربية بصفعها وسحلها بمعهد خاص في جاردن سيتي طالبة تتهم زميلتها المغربية بصفعها وسحلها بمعهد خاص في جاردن سيتي

مصراوي Masrawy

قسم شرطة قصر النيل

كتب - فتحي عمر:

اتهمت طالبة تُدعى "هناء.م" ١٩ سنة، من معهد خاص بمنطقة جاردن سيتي، زميلتها مغربية الجنسية بالتعدي عليها وصفعها على وجهها وسحلها من شعرها أمام طالبات المعهد المجاور لمبنى الضيافة .

وقالت الطالبة في محضر شرطة حررته في قسم شرطة قصر النيل، إن سبب الخلاف هو خدش في سيارة زميلتها المغربية، أثناء محاولتها ركن سيارتها أمام المعهد عصر الْيَوْمَ السبت، الأمر الذي نتج عنه مشادة كلامية، تطورت إلى اشتباك بالأيدي قامت على إثره الطالبة المغربية بالتعدي على زميلتها والاعتداء عليها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية