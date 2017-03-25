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طائرة عسكرية أمريكية تهبط اضطراريا في إندونيسيا بعد تعطل محركها

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طائرة عسكرية أمريكية تهبط اضطراريا في إندونيسيا بعد تعطل محركها طائرة عسكرية أمريكية تهبط اضطراريا في إندونيسيا بعد تعطل محركها

مصراوي Masrawy

طائرة عسكرية أمريكية تهبط اضطراريا في إندونيسيا بع

جاكرتا - (أ ش أ)

نفذت طائرة عسكرية أمريكية هبوطا اضطراريا في إقليم آتشيه غربي إندونيسيا، دون أن تسفر العملية عن وقوع إصابات أو أضرار.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" مساء اليوم السبت، عن قائد القوات الجوية الإندونيسية جيمي تريسونجايا، قوله إن الطائرة من طراز "بوينغ 777 " طلبت إذنا بالهبوط بعد أن تعطل أحد محركاتها الأربعة، موضحا أن الإذن منح للطائرة وتم نشر العديد من سيارات الإطفاء وعربات الإسعاف على مدرج المطار.

وقد هبطت الطائرة بنجاح في مطار سلطان إسكندر مودا في باندا آتشيه عاصمة الإقليم. وكانت الطائرة تقل 20 عسكريا إلى قاعدة كادينا الجوية باليابان من دييغو غارسيا وهي قاعدة عسكرية أمريكية في وسط المحيط الهادي.

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